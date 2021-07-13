На річці Бистриці чергуватиме аварійно-рятувальна служба

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив про заборону купання у місцевій річці Бистриці Солотвинській через часті випадки утоплення. За п'ять днів у кількох місцях на річці втопилося троє осіб. Через це Марцінків вирішив встановити охорону біля пішохідного мосту над річкою, яка зупинятиме відпочивальників.

«️Від завтра [13 липня] на річці Бистриці під пішохідним мостом чергуватиме аварійно-рятувальна служба МАРС (встановлений намет відповідний), інспектори муніципальної інспекції «Добродій», а також проситимемо наряд національної гвардії. Крім того розмістимо таблички "Купатись суворо заборонено! Штраф 50 000 грн"! Також якщо погодні умови дозволять, то будемо змінювати русло річки» – написав Руслан Марцінків.

На обурені коментарі мешканців міста він відповів, що має право встановлювати таку заборону, з огляду на кількість потопельників. «У випадках надзвичайно ситуації, а три випадки – це надзвичайна ситуація дозволяється в обмеженому місці, а саме під пішохідним мостом вчиняти такі дії», – додав мер Івано-Франківська.

Повідомлення Марцінківа з'явилося як реакція на утоплення 12-річної дівчини, яку виявили у річці ввечері понеділка, 12 липня.

Поліцейські встановили, що загибла є мешканкою Івано-Франківська, яка пішла купатись на річку із подругами. У якийсь момент дівчата помітили відсутність подруги і покликали на допомогу перехожих. «Попередньо смерть настала внаслідок утоплення. Тіло дитини направлено на експертизу. Поліція проводить досудове розслідування та з’ясовує всі обставини події. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок», – повідомила поліція.

Додамо, що в неділю, 11 липня, на Бистриці загинув 15-річний юнак, який стрибнув у воду, а двома днями раніше, 9 липня, у цій же річці під час купання потонув студент з Гани.

Зазначимо, через Івано-Франківськ протікає дві річки – Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська. Заборона купання стосується лише ділянки на Бистриці Солотвинській.