У ставку в селі Перешпа Шацької територіальної громади втопився дворічний хлопчик. Нещасний випадок стався увечері 7 липня. Відомо, що хлопчик потонув у водоймі неподалік будинку, де він жив.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, виклик про нещасний випадок правоохоронці отримали близько 20 години 7 липня. На місці поліцейські виявили, що хлопчик 2018 року народження втопився у водоймі поблизу будинку, де він жив.

Діловод Шацької селищної ради Людмила Оксентюк розповіла ІА Волинські Новини, що в той вечір мама хлопчика пішла по чорниці, а він залишився вдома із татом та старшим братом. Хлопчики бавились на вулиці, але згодом молодший зник. Родичі кинулись його шукати і побачили тіло дитини вже у водоймі.

Наразі тіло дитини перебуває на судово-медичній експертизі.