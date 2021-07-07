У ставку на Тернопільщині втопився 15-річний підліток
Хлопець йшов грати футбол з друзями та перед грою вирішив скупатися
У селі Підзамочок Бучацького району в місцевому ставку втопився підліток. 15-річний хлопець разом з другом вирішив зайти у водойму. Відійшовши на кілька метрів від берега, він почав тонути. Друг викликав рятувальників, проте хлопця не вдалося врятувати.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Трагедія на воді трапилася у середу, 7 липня. Хлопець сказав батькам, що йде з однокласником грати у футбол, проте по дорозі до футбольного поля плани в хлопців змінилися і вони вирішили покупатися в місцевому ставку.
Один неповнолітній залишився на мілині, а інший пішов трохи далі від берега і враз почав тонути, повідомили ZAXID.NET в поліції.
Друг одразу викликав на місце рятувальників. За десять хвилин водолазам та рятувальникам вдалося знайти в ставку тіло хлопця. «На місце події залучалися черговий караул 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління та бригада екстреної медичної допомоги. Проте після реанімаційних дій хлопця врятувати не вдалося», – йдеться у повідомленні ДСНС Тернопільщини.
За словами селян Підзамочка, місцевий ставок не глибокий – найбільша глибина всього лише півтора метра.
З початку 2021 року на водоймах Тернопільської області вже загинули 12 людей, з них троє неповнолітніх.