У селі Підзамочок Бучацького району в місцевому ставку втопився підліток. 15-річний хлопець разом з другом вирішив зайти у водойму. Відійшовши на кілька метрів від берега, він почав тонути. Друг викликав рятувальників, проте хлопця не вдалося врятувати.

Трагедія на воді трапилася у середу, 7 липня. Хлопець сказав батькам, що йде з однокласником грати у футбол, проте по дорозі до футбольного поля плани в хлопців змінилися і вони вирішили покупатися в місцевому ставку.

Один неповнолітній залишився на мілині, а інший пішов трохи далі від берега і враз почав тонути, повідомили ZAXID.NET в поліції.

Друг одразу викликав на місце рятувальників. За десять хвилин водолазам та рятувальникам вдалося знайти в ставку тіло хлопця. «На місце події залучалися черговий караул 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління та бригада екстреної медичної допомоги. Проте після реанімаційних дій хлопця врятувати не вдалося», – йдеться у повідомленні ДСНС Тернопільщини.

За словами селян Підзамочка, місцевий ставок не глибокий – найбільша глибина всього лише півтора метра.

З початку 2021 року на водоймах Тернопільської області вже загинули 12 людей, з них троє неповнолітніх.