Човен, на якому відправилися рибалити підлітки, знайшли за п'ять кілометрів нижче течії

Двох підлітків з Тернопільщини, які три дні тому попливли рибалити на Дністрі, знайшли мертвими. Тіло Ігоря Сюсяйла знайшли ще в неділю, 13 червня, за кілька кілометрів від місця, де хлопці спустились на воду. Його друга Петра Харука вдалося знайти лише у понеділок вранці, 14 червня, коли водолази прочесали цю ділянку Дністра.

Рибалити на Дністер підлітки пішли ще в ніч з 10 на 11 червня. На ранок п'ятниці, 11 червня, місцеві жителі знайшли на березі річки їхній одяг та мобільний телефон одного з хлопців. Староста села викликав рятувальників та поліцію. Спеціалісти три дні обстежували берег та водойму. У неділю, 13 червня, вдалося відшукати одного з хлопців – жителя села Устечко Ігоря Сюсяйла, а сьогодні, 14 червня в обід на поверхню з води підняли ще одного потопельника – Петра Харука з села Летяче.

Ігор Сюсяйло

Петро Харук

Обидва підлітки – одногрупники, після дев'ятого класу разом вступили до Заліщицького коледжу, там і подружилися. 10 червня Петро Харук приїхав в гості до Ігоря Сюсяйла. Увечері Ігор запропонував піти на рибалку, поплисти човном і перевірити сітки, які він поставив напередодні на іншому березі Дністра. Назад хлопці вже не повернулися.

До рятувальної операції залучили майже 100 осіб

Староста села Устечко Ігор Тухлінович у коментарі ZAXID.NET розповів, що пошуки хлопців тривали три дні. До рятувальної операції залучили правоохоронців, бійців «КОРД», кінологів, водолазів.

На другий день знайшли перевернутий човен, який віднесло на п'ять кілометрів вниз за течією.

«Наступного дня, у неділю, десь близько обіду ми пропливали на катері русло Дністра від того місця, де були знайдені куртки хлопців, але нічого не знайшли. А вже в 17:30 до мене подзвонили односельчани і сказали, що помітили тіло, яке плило за течією. Його витягнули з води. І це виявився наш місцевий Ігор Сюсайло. Його обличчя і руки були в намулі. Тіло знайшли десь за два кілометри від того місця, звідки, вочевидь, вони відпливли на човні», – розповів староста Устечка.

Тіло передали на експертизу в сусідній районний центр – Борщів. А вже у понеділок, 14 червня, у поліції заявили, що вранці під водою у тому ж місці водолази виявили тіло другого хлопця.

«Дно річки в радіусі декількох кілометрів прочісували працівники відділення водолазно-рятувальної служби. Погодні умови значно ускладнили пошуки. 13 червня нижче по течії вдалося виявити тіло одного з хлопців, а вже вранці, 14 червня, водолази витягли з води іншого загиблого. Його знайшли неподалік закинутого рибальського спорядження», – йдеться в повідомленні поліції Тернопільщини.

Зі слів старости Устечка Ігоря Тухліновича, мати Ігоря Сюсяйла просила сина того вечора не йти рибалити. Переживала ще й через те, що Ігор не вмів плавати, але той не послухав і разом з другом все одно пішов на Дністер.

Зараз родина Ігоря розбита горем, адже в їхній сім'ї за півроку – це третій похорон. Ще взимку від тромбу раптово помер його батько, якому було всього 42 роки. Через два тижні померла бабуся хлопця. Мати і син залишилися самі у будинку. І ось тепер Ігор разом з товаришем втопилися.

У сім'ї Петра Харука з села Летяче про трагедію дізналися на другий день пошуків. Того дня, коли син поїхав до товариша в гості, його мати вирушила до Польщі на заробітки, але лише приїхала на місце, як їй подзвонили і повідомили про трагедію. Жінка одразу повернулася додому. У сім'ї Харуків окрім Петра є ще дві старші дочки.

Похорон 15-річного Ігоря Сюсайла має відбутися завтра, 15 червня. А ось його товариша Петра Харука поховають за кілька днів, адже зараз тіло ще перебуває на експертизі.