Хлопець пірнув, але не зміг виплисти на поверхню води

27 травня під час купання в озері у Старому Селі, що належить до Давидівської громади, втопився 15-річний підліток. Для пошуку тіла викликали рятувальників.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, близько 14:00 в озері Черепинка втопився місцевий мешканець 2006 року народження. Пожежно-рятувальне відділення на надувному човні почало пошуки. Тіло юнака витягли водолази о 5 вечора.

«Хлопець відпочивав біля водойми з компанією. Пірнув під воду, але не зміг виплисти. Друзі намагались врятувати його, проте це не вдалось», – розповів ZAXID.NET представник прес-служби ДСНС Ігор Курус.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».