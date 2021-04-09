У річці Шкло знайшли тіло 78-річного пенсіонера

У четвер, 8 квітня, водолази виявили у річці Шкло у Яворові на Львівщині тіло 78-річного пенсіонера, який зник майже два тижні тому.

У центральній рятувально-водолазній службі Львівщини розповіли, що близько 12:00 під час обстеження русла річки Шкло у місті Яворів було знайдено тіло 78-річного місцевого жителя, який зник ще 27 березня цього року. Чоловік пішов з дому та не повернувся. Пенсіонер перебував у розшуку поліції як безвісти зниклий.

78-річного яворівчанина знайшли мертвим у річці

На запит місцевої поліції до пошуку зниклого залучали водолазів.