Зниклого безвісти пенсіонера знайшли мертвим у річці Шкло на Львівщині
У річці Шкло знайшли тіло 78-річного пенсіонера
У четвер, 8 квітня, водолази виявили у річці Шкло у Яворові на Львівщині тіло 78-річного пенсіонера, який зник майже два тижні тому.
У центральній рятувально-водолазній службі Львівщини розповіли, що близько 12:00 під час обстеження русла річки Шкло у місті Яворів було знайдено тіло 78-річного місцевого жителя, який зник ще 27 березня цього року. Чоловік пішов з дому та не повернувся. Пенсіонер перебував у розшуку поліції як безвісти зниклий.
78-річного яворівчанина знайшли мертвим у річці
На запит місцевої поліції до пошуку зниклого залучали водолазів.
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