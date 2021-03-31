У річці Луг на Львівщині знайшли тіло 28-річного чоловіка

У вівторок, 30 березня, у річці Луг поблизу Ходорова водолази знайшли тіло 28-річного жителя села Буковина, який зник ще у січні цього року.

У центральній рятувально-водолазній службі Львівщини розповіли, що тіло чоловіка виявили під час обстеження русла річки Луг, яка протікає через села Ходорівської ОТГ. Загиблим виявився зниклий у січні цього року 28-річний житель села Буковина, що за 8 км від Ходорова.

Пошуки чоловіка водолази проводили на запит від поліції

За інформацією, яку повідомили ZAXID.NET в поліції, чоловік зник 14 січня, коли повертався додому після святкування у знайомих. Через три дні родичі звернулися із заявою до правоохоронців. Увесь цей час чоловік перебував у розшуку як безвісти зниклий. Обставини його загибелі наразі встановлюють.