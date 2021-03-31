Зниклого 28-річного чоловіка знайшли мертвим у річці біля Ходорова
У вівторок, 30 березня, у річці Луг поблизу Ходорова водолази знайшли тіло 28-річного жителя села Буковина, який зник ще у січні цього року.
У центральній рятувально-водолазній службі Львівщини розповіли, що тіло чоловіка виявили під час обстеження русла річки Луг, яка протікає через села Ходорівської ОТГ. Загиблим виявився зниклий у січні цього року 28-річний житель села Буковина, що за 8 км від Ходорова.
Пошуки чоловіка водолази проводили на запит від поліції
За інформацією, яку повідомили ZAXID.NET в поліції, чоловік зник 14 січня, коли повертався додому після святкування у знайомих. Через три дні родичі звернулися із заявою до правоохоронців. Увесь цей час чоловік перебував у розшуку як безвісти зниклий. Обставини його загибелі наразі встановлюють.