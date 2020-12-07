Анна Ротач зникла і вже 10 днів не з'являється на службу

У Львові оголосили в розшук безвісти зниклу 23-річну контрактницю військової частини Національної гвардії Анну Ротач, яка вже 10 днів не з’являється на службу. Також її немає за місцем проживання у Львові.

У понеділок, 7 грудня, в Шевченківському відділі поліції Львова ZAXID.NET розповіли, що 23-річна Анна Ротач родом з Донеччини. Вона закінчила Академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові та підписала п’ятирічний контракт про службу у Національній гвардії.

Відтак вона менше як півроку служить у військовій частині Національної гвардії, що на вул. Стрийській, 146 у Львові. Зникла ще 27 листопада, а вже 30 листопада керівництво Західного територіального управління Нацгвардії звернулося про її зникнення до поліції. На сьогодні зниклу контрактницю оголосили в державний розшук.

Попередньо відомо, що вона поїхала з квартири, де проживала разом з чоловіком у Львові, в невідомому напрямку і на сьогодні місце її перебування невідоме. Її батьки, які проживають на Донеччині, повідомили, що не знають, де вона перебуває.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу, просять телефонувати за номером 102 або 0969410917.