20-річного військовослужбовця строкової служби засудили на 3 роки і 3 місяці позбавлення волі за дезертирство. Юнак вдруге самовільно покинув військову частину, в якій проходив службу, і перебував на іспитовому терміні.

26 листопада Червоноградський міський суд 20-річного військовослужбовця визнав винним.

«Солдат, діючи умисно та без поважних причин, наприкінці липня 2020 року самовільно залишив розташування військової частини та до жовтня перебував поза її межами, проводячи час на власний розсуд. На судовому засіданні військовослужбовець вину визнав повністю і розкаявся», — повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Як уточнили ZAXID.NET у прокуратурі, юнак родом з Івано-Франківщини, на Львівщині проходив 1,5 річну строкову військову службу, але вже вдруге за рік втік з частини. Причини свого дезертирства він пояснити не зміг.

За попередній випадок він перебував на іспитовому терміні, але знову зважився на втечу з частини. За самовільне залишення військової частини, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 407 ККУ), суд визнав його винним. За сукупністю вироків солдата позбавили волі до 3 років 3 місяців.