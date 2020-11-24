20-річний Сергій Грищенко вийшов з військової частини у Львові та зник

У вівторок, 24 листопада, Франківський відділок поліції оголосив в розшук 20-річного солдата-конрактника, Сергія Грищенка, який зник з військової частини у Львові. У поліції повідомили, що солдат вийшов з військової частини №3002 Національної гвардії майже тиждень тому і до тепер не повернувся.

Зниклому Сергієві Грищенку 20 років, вже півтора року він служить за контрактом у військовій частині на вул. Княгині Ольги. У середу, 18 листопада, близько 17:00 він вийшов з частини, а наступного дня не з'явився на службу. На дзвінки не відповідав, вдома солдат не з'являвся.

За даними поліції, Сергія Грищенка востаннє бачили на вул. Науковій о 21:30, того ж 18 листопада.

Зростом зниклий солдат 175 см, він середньої тілобудови, має коротке чорне волосся. Обличчя у Сергія Грищенка овальне, має прямий ніс, а очі – карі. У день зникнення був одягнутий у червону балонову куртку з капюшоном, сині джинси, мав при собі темно-синій рюкзак.

Якщо комусь відомо, де перебуває Сергій Грищенко, поліція простить одразу повідомляти на їхню гарячу лінію за номером 102.