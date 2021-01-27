Василь Звір зник майже місяць тому

На Львівщині поліція оголосила в розшук 21-річного мешканця села Пристань Червоноградського району Василя Звіра, який ще 29 грудня пішов з дому і дотепер про місце його перебування нічого невідомо.

21-річний Василь Звір, мешканець села Пристань Червоноградського району, зник 29 грудня 2020 року. Його родичі розповіли ZAXID.NET, що хлопець пішов з дому вранці і більше не повернувся. Відомо, що цього дня він допомагав людям у сусідньому селі перевозити дрова, після чого зник.

Телефонного зв'язку з хлопцем не було, оскільки, як пояснюють родичі, у нього поламався телефон, а другого він купити не встиг.

Василь Звір закінчив Рава-Руський професійний ліцей і тимчасово ніде не працював. Підробляв, допомагаючи людям виконувати різну роботу в селі, а навесні з родичем планував їхати на заробітки до Польщі.

Після зникнення хлопця родичі спільно з місцевими мешканцями шукали його біля річки, у лісі, в сусідніх селах, але безрезультатно.

У поліції оголосили безвісти зниклого у розшук. Усіх, хто має інформацію про місце перебування Василя Звіра, просять звертатися за телефонами 068 486 88 09 або 102.