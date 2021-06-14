Пляж «Теремнівські ставки» у Луцьку

Спеціалісти Волинського обласного лабораторного центру визнали непридатною для купання воду на одному з двох пляжів у Луцьку. Йдеться про пляж «Теремнівські ставки». Купатися там не рекомендовано через кишкові бактерії, повідомили у лабораторному центрі 14 червня.

У воді, яку відібрали в акваторії загального пляжу «Теремнівські ставки», високий індекс лактопозитивних кишкових бактерій. Він становить 9300 дм3, хоча він не повинен перевищувати 5000 дм3. Фахівці вже попросили департамент ЖКГ Луцькради встановити на пляжі попереджувальні знаки про те, що купатись тут – не рекомендовано.

Водночас спеціалісти опублікували перелік волинських водойм, де станом на 11 червня вода відповідає усім вимогам:

річка Стир (пляжу у центрального парку ім. Л. України в Луцьку);

штучна водойма (пляж мікрорайону Шахтарський у Нововолинську);

річка Стохід (пляж «Сонячний» та дві рекреаційні зони у Любешові);

озеро Добре (пляж «Озеро Добре» у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району);

озеро Згорани Велике (два пляжі с. Згорани Любомльської ОТГ Ковельського р-ну),

озеро Світязь (три пляжі урочища Гряда, пляж «Куточок рибалки» у селі Світязь. пляжі дитячих оздоровчих таборів «Світязь», «Супутник» в Шацькій ОТГ);

озеро Пісочне (пляж санаторію «Лісова пісня» урочища Гаївка Ковельського району);

озеро Чорне (місце масового відпочинку у Шацьку);

озеро Озюрко (місце масового відпочинку селі Воєгоще Камінь-Каширського району);

річка Турія (місце масового відпочинку селі Бузаки Камінь-Каширського району);

річка Цир (місце масового відпочинку міста Камінь-Каширський);

річка Прип’ять (місце масового відпочинку у Ратному);

озеро Радожич (місце масового відпочинку селі Гірники Камінь-Каширського району);

озеоо Любязь (місце масового відпочинку села Люб’язь Камінь-Каширського району);

озеро Тросне (рекреаційна зона села Карасин Камінь-Каширського району);

озеро Глибоке (рекреаційна зона села Городок Камінь-Каширського району);

річка Стир (рекреаційна зона «Урочище Чебені» у селі Кобче Луцького району);

річка Стир (рекреаційна зона у Колках Луцького району).

Під час купання у природних водоймах фахівці радять ніколи не ковтати воду, не мити посуд, овочі або фрукти у такій воді. Також закликають стежити, аби після купання у вухах не залишалось води, бо навіть краплина може призвести до нагноєння та інфекційної патології. Якщо ж біль у вусі все-таки з'явився – фахівці радять не зволікаючи звернутись до лікаря.