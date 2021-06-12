На початку червня на Львівщині відкрився купальний сезон. ZAXID.NET зібрав перелік озер та баз відпочинку неподалік Львова з актуальними цінами та умовами на 2021 рік.

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Брюховицьке озеро

Озеро в Брюховичах / фото Facebook

У Брюховичах, що тепер входить до Львівської ОТГ, є три озера, але купатися можна лише в одному. Для відвідувачів на території відпочинкової бази є альтанки, лежаки, будиночки та кафе.

Як доїхати: відстань зі Львова – 10 км. Доїхати до Брюховичів можна автомобілем, повернувши в центрі ліворуч на вул. Курортну, а потім – на вул. Пляжну. Крім цього, з вул. Замарстинівської до Брюховичів веде велодоріжка. Також у селище курсують міські автобуси №8а, 22;

Графік роботи: 09:00 – 21:00;

Ціни: вхід на територію коштує 100 грн у будні і 150 грн у вихідні. Для дітей до 6 років – безкоштовно, а від 6 до 12 – за півціни. Додатково необхідно платити за паркінг – 50 грн, шезлонг – 100 грн, парасольки – 50 грн та альтанки – 800 грн.

«Альбатрос»

Озеро в Волі Гамулецькій/ фото Facebook

База відпочинку розташована у селі Воля-Гомулецька. Тут є альтанки, пляж, озеро, кафе-крамничка, готель та колиби.

Як доїхати: відстань зі Львова – 16 км. Автомобілем до бази відпочинку можна доїхати київською трасою, а у Волі-Гомулецькій звернути на вул. Озерну, 6. Із Брюховичів – біля чебуречної повернути направо у напрямку Волі-Гомулецької. Зі Львова до Волі-Гомулецької курсує автобус №22;

Графік роботи: 8:00 - 23:00;

Ціни: вхід на пляж для дорослих коштує 50 грн, дітям – безкоштовно. Вартість паркомісця – 20 грн, колиби – 800 грн, альтанки різної місткості – 400 грн. Додатково на місці можна купити в’язку дров, віник для сауни, простирадло.

«Львівська Швейцарія»

База відпочинку у Давидові / фото з сайту

Відпочинковий комплекс розташований неподалік львівської кільцевої дороги у Давидові. На території комплексу розташований готель, кафе, альтанки та озеро. Однак сюди заборонено приїжджати з домашніми тваринами.

Як доїхати: відстань зі Львова – 13 км. Автомобілем зі Львова до Давидова необхідно їхати зі вул. Стрийської або вул. Зеленої по кільцевій дорозі в напрямку Києва. Зі Львова до Давидова також курсує маршрутка №160;

Графік роботи: 10:00 – 21:00;

Ціни: в’їзд на територію коштує 40 грн у будні і 50 – у вихідні. Вхід із відпочинком, до якого входить купання, пляж, дитячий майданчик, душ коштує 95 грн у будні і 140 грн у вихідні, а для дітей – 25 грн і 30 грн відповідно. На місці можна придбати мангал (220 грн), дрова (140 грн), шампурі (12 грн), шезлонг (80 грн).

Озеро в Мурованому

Озеро в Мурованому / фото 032.ua

Озеро розташоване неподалік Галицького перехрестя, наприкінці села Муроване.

Як доїхати: відстань зі Львова – 14 км. Зі Львова можна доїхати автобусом №9 та №114. Машиною треба їхати до кінця Мурованого і повернути праворуч;

Графік роботи: 10:00 – 21:00;

Ціни: вхід на територію для місцевих безкоштовний, а для приїжджих – 20 грн для дорослих ї безкоштовно для дітей до 12 років. Додатково на території можна орендувати альтанку за 300 грн, мангал чи зіграти у волейбол.

«Гранд Резорт»

Комплекс "Гранд Резорт" / з відкритих джерел

Відпочинковий комплекс із готелем, котеджами та невеликим озером розташований у селі Басівка на вул. Озерній.

Як доїхати: відстань зі Львова – 14 км. Автомобілем необхідно їхати з вул. Городоцької, звернути на кільцеву у напрямку Скнилова та повернути праворуч на Басівку. Також до села курсує приміська маршрутка №171;

Графік роботи: готель цілодобово, пляж із 7:00 до 23:00;

Ціни: у відпочинкового комплексу відсутні сайт чи сторінки у соцмережах. Тож дізнатися вартість послуг можна на місці.

Озеро у Суховолі

Озеро "Шутер" / фото livejournal

Озеро в Суховолі утворилося на місці вапнякового кар’єру. Місцеві називають озеро «Шутер».

Як доїхати: відстань зі Львова – 15 км. Автомобілем сюди треба їхати з вул. Городоцької до виїзду з міста, потім повернути на Суховолю. Перед в’їздом у село треба повернути ліворуч. Зі Львова до Суховолі також курсує маршрутка №184;

Графік роботи: цілодобово;

Ціни: безкоштовно.

«Бухта Вікінгів»

"Бухта Вікінгів" / фото з сайту

Це відпочинкова база у Старому Селі. Тут розташовані котеджі, парк розваг, мотузковий парк, озера, ресторан, магазин, паркінг, кінний клуб та СПА.

Як доїхати: відстань зі Львова – 24 км. Автомобілем необхідно їхати у напрямку Бібрки та звернути праворуч за Старим Селом, потім – проїхати півтора кілометри;

Графік роботи: 9:00 – 21:00;

Ціни: вхід на територію коштує 40 грн у будні та 50 у вихідні. Користування озером та пляжем (міні-гірка, дитяче містечко Ketler, душ, туалет) коштує 200 грн. Вартість додаткових послуг можна переглянути за посиланням.

Озеро «Молодіжне»

Озеро "Молодіжне" / фото з відеритих джерел

Озеро у Перемишлянах – штучно створена водойма у 1952 році. Воно відкрите для всіх охочих. Тут є пляжна зона і паркінг для автомобілів.

Як доїхати: відстань зі Львова – 46,5 км. На в’їзді у Перемишляни необхідно повернути ліворуч на вул. Липова Алея, а потім – повернути ліворуч. Також туди можна добратись приміськими маршрутками, що прямують у Перемишляни;

Графік роботи: цілодобово;

Ціни: вхід на пляж та користування паркінгом безкоштовні.

Озеро в Солуках

Озеро в Солуках / фото з відеритих джерел

У озері в Солуках, що неподалік Рясне-Руського, озеро розташоване поряд із заводом мінеральних вод.

Як доїхати: відстань зі Львова – 15 км. Сюди треба їхати вул. Шевченка у напрямку Яворова. За розв’язкою на кільцевій дорозі необхідно заїхати у Солуки і двічі повернути ліворуч;

Графік роботи: цілодобово;

Ціни: вхід на пляж безкоштовний.

«Тартак Резорт»

"Тартак Резорт" / фото booking.com

У готельно-відпочинковому комплексі в Бережанах є озеро «Вульки», готель, ресторан, фінська сауна, альтанки та пляж. Також там можна порибалити.

Як доїхати: відстань зі Львова – 10 км. Заїхати на озеро можна з вул. Зеленої, повернувши біля заводу «Іскра», а також з вул. Пасічна – Пирогівка;

Графік роботи: 10:00-20:00;

Ціни: вхід на пляж коштує 150 грн у будні та 200 грн у вихідні. Дітям зростом до 115 см вхід безкоштовний. Оренда альтанки з мангалами коштує від 350 грн, залежно від кількості людей, фінська сауна на чотирьох людей – 300 грн/год.

Ясниський кар'єр

Ясниський кар'єр / фото Varta-1

У кар’єрі в Ясниська досі видобувають пісок, однак, попри офіційну заборону там купатися і трагічні випадки, це місце є популярним для відпочинку львів’ян.

Як доїхати: відстань зі Львова – 8 км. Їхати необхідно через Брюховичі, минути Бірки та повернути ліворуч на Ясниська. Кар’єр розташований наприкінці села;

Графік роботи: цілодобово;

Ціни: безкоштовно.

Озеро «Задорожнє»

Озеро "Задорожнє" / фото Vgorode.ua

Озеро в Стрийському районі ще називають «Байкал». Воно утворилося у результаті затоплення Дроговизького вапнякового кар’єру. Глибина озера сягає 27 м.

Як доїхати: відстань зі Львова – 43 км. Зі Львова до Задорожнього треба їхати в напрямку Миколаєва. Перед Миколаєвом треба повернути в село Дроговиж, перед залізничним переїздом – повернути праворуч. Також до озера можна доїхати електричками Львів – Трускавець, Львів – Лавочне та Львів – Моршин;

Графік роботи: 9:00-23:00;

Ціни: Навколо озера розташовані одразу кілька баз відпочинку. У адміністрації бази «Крайня хата» ZAXID.NET розповіли, що скористатися прибережною зоною озера можуть лише відвідувачі бази. Будиночок на 10 мешканців на три ночі коштує 2500 грн. В цю вартість входить користування озером, парковка та зона барбекю.

«Озерний Край»

"Озерний край" / фото з відкритих джерел

База відпочинку розташована в Пустомитах. Тут є альтанки, готель, ресторан та дитячі зони.

Як доїхати: відстань зі Львова – 20 км. Автомобілем зі Львова в Пустомити треба їхати вул. Стрийською або Кульпарківською в напрямку кільцевої. В Пустомитах необхідно повернути праворуч на вул. Ставкову. Маршрутками зі Львова до Пустомит можна доїхати автобусами №116 та №141;

Графік роботи: 9:00 – 21:00;

Ціни: вхід на пляжну зону для дорослих і підлітків коштує 50 грн, для дітей – безкоштовно. Оренда альтанки з мангалом коштує 500 грн, окремо мангал – 50 грн. Парковка на території комплексу для всіх відвідувачів безкоштовна.

Edem Resort Medical & SPA

Edem Resort Medical & SPA / фото з сайту

Комплекс розташований у селі Стрілки. Тут є озеро, ресторан, СПА, гольф-клуб, медичний центр, бенкетний зал та готель.

Як доїхати: відстань зі Львова – 34 км. До Стрілок зі Львова необхідно їхати трасою в напрямку Бібрки, потім у Стрілках повернути ліворуч;

Графік роботи: 10:00-20:00;

Ціни: наразі пляжний сезон у відпочинковому комплексі через прохолодну погоду ще не відкрили, тож актуальні ціни на 2021 рік не відомі.

Ставки в Івано-Франковому

Ставки в Івано-Франковому / фото Wikipedia

Ставки розташовані в селищі Івано-Франкове, що на Яворівщині. Тут є дикий піщаний пляж.

Як доїхати: відстань зі Львова – 27 км. Автомобілем до Івано-Франкового необхідно їхати в напрямку Яворова. Став розташований на в’їзді у село;

Графік роботи: цілодобово;

Ціни: безкоштовно.

«Чарівна долина»

"Чарівна долина" / фото Rivnefish.com

Відпочинкова база розташована у селі Родатичі, що неподалік Городка, фактично посеред лісу. Тут є чотири озера, готель, котеджі, ресторан, альтанки, мотузковий парк, сауна, а також кілька спортивних майданчиків.

Як доїхати: відстань зі Львова – 30 км. Зі Львова на Родатичі треба їхати трасою в напрямку Городка. Відпочинковий комплекс розташований зліва від дороги;

Графік роботи: 10:00-22:00;

Ціни: вхід на пляж для дорослих коштує 40 грн, для дітей до 10 років – безкоштовно. Оренда альтанки на 10 людей – 300 грн, оренда мангала – 200 грн.

Озеро у заповіднику «Розточчя»

Озеро у Верещиці / фото з сайту

База відпочинку розташована у Яворівському національному природному парку «Розточчя» у селі Верещиця.

Як доїхати: відстань зі Львова – 38 км. Автомобілем необхідно їхати в напрямку Івано-Франкового, через 6 км повернути праворуч;

Графік роботи: 10:00-22:00;

Ціни: вхід на територію коштує 40 грн, ще 40 грн необхідно заплатити за користування пляжем. Дітям до 14 років безкоштовно. Оренда альтанки з мангалом – 150 грн.

«Шервуд»

Готельно-відпочинковий комплекс "Шервуд" / фото з сайту

Відпочинкова база розташована у селі Довгомостиська, що неподалік Судової Вишні, в лісовій зоні. На території є паркінг, готель, озеро та ресторан.

Як доїхати: відстань зі Львова – 35 км. Автомобілем до «Шервуду» треба їхати в напрямку Мостиськи й за Родатичами повернути ліворуч. Маршрутками до бази можна доїхати за напрямками Львів – Родатичі, Львів – Мостиська;

Графік роботи: 10:00-22:00;

Ціни: вхід на територію коштує 400 грн. В цю суму входить користування пляжною зоною, а також на ці гроші можна замовити їжу з ресторану.