Рятувальники досі не можуть знайти у Дністрі тіло 40-річного чоловіка

У Дністрі поблизу села Козин, що розташований за 10 км від Галича, під час порятунку доньок втопився 40-річний чоловік. Інцидент стався ввечері понеділка, 28 червня, коли чоловік разом із доньками відпочивав на річці. Одна з дівчат випадково вийшла на глибину і потягнула за собою старшу сестру. Побачивши це, 40-річний мешканець Галича пірнув за доньками у воду. Йому вдалося виштовхати їх на мілину, але сам він не зміг виплисти і зник під водою.

Про інцидент на Дністрі у вівторок, 29 червня, повідомила прес-служба ДСНС у Івано-Франківській області. Відомо, що сталося це близько 19:45 неподалік села Козин. До рятувальників надійшов виклик, в якому вказувалося, що троє дітей перебувають на Дністрі і не можуть самостійно вийти на берег.

«Рятувальники за допомогою човна дістались до дітей, доправили їх до берега, де передали медичним працівникам для проведення медогляду. За інформацією дітей та очевидців, відпочиваючи на річці одна з дівчат потрапила на глибину й почала тонути, при цьому потягнула за собою одну зі старших сестер. Батько, побачивши це, почав занурюватись, щоб виштовхнути на поверхню дітей. Відвівши дітей із заглиблення батько зник з поля зору, і на даний час місце перебування невідоме», – йдеться у повідомленні ДСНС Івано-Франківської області.

Рятувальники спільно з водолазами провели обстеження акваторії дна та русла Дністра ввечері понеділка та продовжують це робити досі. Як уточнила ZAXID.NET речниця головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна, чоловік є мешканцем Галича 1981 року народження. Станом на 13:00 рятувальники продовжують обстежувати дно, шукаючи його тіло.