У Київській області під час відпочинку потонули троє людей (серед них – двоє дітей). Одна дитина, яку вдалося врятувати, померла в автомобілі швидкої медичної допомоги, повідомило у вівторок, 22 червня, обласне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався ще у неділю, 20 червня, поблизу села Лебедівка Вишгородського району. Під час відпочинку на Київському водосховищі під водою опинилися загалом троє людей. Двоє з них, включно з 10-річною дитиною, зникли, а ще одну дитину 2017 року врятували інші відпочивальники, але вона померла в автомобілі швидкої допомоги.

Рятувальники почали пошуки зниклих у воді, однак станом на ранок вівторка, 22 червня, їх не знайшли.