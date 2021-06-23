Біля села Козаровичі Вишгородського району Київської області у вівторок, 22 червня, знайшли тіло 10-річної дівчинки, яка зникла 20 червня під час відпочинку на Київському водосховищі. Пошуки її батька тривають.

Тіло дівчинки знайшли місцеві жителі біля берега зовсім з іншого боку від того місця, де вона зникла. Як пояснили ZAXID.NET у прес-службі ГУ ДСНС у Київській області у середу, 23 червня, це приблизно за 10 км від місця, де вона потонула. Зараз рятувальники продовжують пошуки батька дівчинки.

У прес-службі також зазначили, що всі потонулі – члени однієї родини. Вони вийшли на воду на надувних матрацах. Одну дитину вдалося врятувати, проте вона померла в автомобілі швидкої допомоги.

Нагадаємо, батько і двоє дітей потонули на Київському водосховищі надвечір неділі, 20 червня. Це сталося поблизу села Лебедівка Вишгородського району.