Вночі в річці Стир на Львівщині втопився 33-річний чоловік
Суспільство — Назарій Тузяк, 0 0
0 0
Вночі на 19 червня у селі Бордуляки Бродівської ОТГ у річці втопився 33-річний місцевий мешканець. Його тіло досі не підняли з води. Обставини утоплення наразі невідомі.
Про потопельника у селі Бордуляки вранці 19 червня повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
«Близько 22:35 від чергової служби ГУ Нацполіції у Львівській області надійшла інформація, що в селі Бордуляки Золочівського району у річці Стир, ймовірно, втопився місцевий мешканець 1988 року народження», – йдеться у повідомленні ЛОДА.
Підіймати тіло з води планують сьогодні, 19 червня. Обставини нещасного випадку наразі невідомі.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET