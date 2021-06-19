Вночі на 19 червня у селі Бордуляки Бродівської ОТГ у річці втопився 33-річний місцевий мешканець. Його тіло досі не підняли з води. Обставини утоплення наразі невідомі.

Про потопельника у селі Бордуляки вранці 19 червня повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«Близько 22:35 від чергової служби ГУ Нацполіції у Львівській області надійшла інформація, що в селі Бордуляки Золочівського району у річці Стир, ймовірно, втопився місцевий мешканець 1988 року народження», – йдеться у повідомленні ЛОДА.

Підіймати тіло з води планують сьогодні, 19 червня. Обставини нещасного випадку наразі невідомі.