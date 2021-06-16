Хлопець з друзями купався в річці Солокії

16 червня у Червонограді під час купання в річці втонув 14-літній хлопець. Він відпочивав з друзями біля води, а потім зник з поля зору.

«Нещасний випадок трапився близько 15 години. Біля річки відпочивала група дітей. Вони і повідомили, що не можуть знайти свого друга», – розповів ZAXID.NET Ігор Курус з прес-служби ДСНС Львівщини.

На місце виїхала оперативна група рятувальників. Тіло дитини діставали водолази.

«Працівники Червоноградської рятувальної станції з річки Солокія витягли на берег тіло потопельника 2007 р.н., мешканця м.Червоноград», – повідомили у Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області.

Слідчі встановлюють обставини загибелі дитини.