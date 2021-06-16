У Білій Церкві Київської області потонула 13-річна дівчинка, яка разом із подругою намагалися врятувати іншу дівчинку, яка почала тонути, повідомило Білоцерківське районне управління поліції.

Інцидент стався у вівторок, 15 червня. Одна з неповнолітніх зателефонувала до правоохоронців і повідомила, що вона, спільно зі своєю 13-річною подругою, купались у місцевій водоймі, після чого подруга зникла у воді. На місце події одразу прибули поліцейські, рятувальники, медики та працівники соціальної служби.

З’ясувалось, що компанія дівчат, віком від 12 до 14 років, відпочивала поблизу річки Рось. Поряд із дорослих нікого не було. Згодом вони пішли купатися до річки і одна з них, 13-річна дівчинка, почала тонути. Дві подруги кинулись їй допомагати та врятували її, але одна з них, також 13-річна дитина, пішла під воду. Врятована дівчинка дісталася до берега, а її подруги зателефонували до поліції та повідомили про подію.

Наразі невідомо, як поліція розслідуватиме цей інцидент.