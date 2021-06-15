Хлопчик провалився до сантехнічного отвору, а сестра намагалася його врятувати, однак також потрапила до ями

У селі Кийлів Київської області двоє дітей впали у яму вуличного туалету. 10-річна дівчинка загинула, 4-річний хлопчик доставлений до лікарні у непритомному стані, повідомляє поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що діти з родини ромів гуляли поблизу колишньої бази відпочинку та попросились в охоронця до вбиральні. Чоловік пустив їх до вуличного туалету. Хлопчик провалився до сантехнічного отвору, а сестра намагалася його врятувати, однак також потрапила до ями.

Охоронець почув крики дітей та кинувся на допомогу. Разом із ще одним свідком подій вони витягли дітей з ями непритомними та викликали швидку. Лікарі констатували смерть дівчинки. Хлопчика доправлено до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

На місці події працюють правоохоронці та служба у справах дітей.

Відомо, що сім’я ромів прибула до села Кийлів з Ужгорода три дні тому та заселилася у будинку сусідньої бази відпочинку. До складу родини входять дві сестри з чоловіками та 8 дітей різного віку.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.