Дитину на землі знайшли сусіди, які викликали на місце медиків

У Тернополі близько 16:00 понеділка, 14 червня, із вікна багатоповерхівки випав хлопчик. Дитина сперлася на москітну сітку, не втрималася і впала донизу із сьомого поверху. На землі його знайшли сусіди, які одразу ж викликали швидку. Хлопчика оперативно завезли до Тернопільської обласної дитячої лікарні, яка розташована за кількасот метрів від місця, де трапився інцидент.

У Нацполіції Тернопільщини повідомили, що хлопчик має психічний розлад – у нього легка форма аутизму. «За попередніми даними, шестирічний хлопчик має розлади аутистичного спектра. Він оперся на москітну сітку і випав з вікна сьомого поверху. Малолітнього з важкими травмами доправили до дитячої обласної лікарні. Працівники поліції встановлюють усі деталі нещасного випадку. Тривають слідчі дії», – йдеться в інформації правоохоронців.

У коментарі ZAXID.NET прес-секретар поліції Тернопільщини Сергій Крета повідомив, що в той момент, коли дитина випала з вікна, мама і старший брат перебували вдома: жінка готувала вечерю, а старший син був у своїй кімнаті.

Відомо, що це благополучна сім'я, в якій дбали про безпеку дитини – усі вікна забезпечені спеціальним замком, а ручки знімалися. Але напередодні у квартирі провітрювали балкон, і, ймовірно, через неуважність забули правильно закрити вікно.

Зараз хлопчик перебуває в Тернопільській обласній дитячій лікарні. За його життя борються медики.