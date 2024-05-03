Радіолокаційна станція TRML-4D

Уряд Німеччини у межах військової допомоги оплатив для України шість радарів повітряного спостереження TRML-4D. Вони мають посилити українську ППО. Про це йдеться у повідомленні німецької компанії Hensoldt, опублікованому у п’ятницю, 3 травня, пише Мілітарний.

Зазначається, що замовником шести радарів TRML-4D є міноборони України, а уряд Німеччини здійснює їх оплату у межах військової допомоги.

Вартість шести радарів TRML-4D становить понад 100 млн євро. Вони мають посилити можливості протиповітряної оборони України. Очікується, що РЛС поставлять в Україну до кінця 2024 року.

Як зазначає «Мілітарний», радари TRML-4D – це остання версія радара середньої дальності C-діапазону сімейства TRML. Її розробила німеціка компанія Hensoldt у 2018 році. Вона може виявити, відстежити та класифікувати різні типи повітряних цілей.

РЛС здатна працювати самостійно, виявляючи повітряні цілі в інтересах протиповітряної оборони або у складі ЗРК, зокрема німецького IRIS-T, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

Нагадаємо, 29 квітня стало відомо, що Україна отримала ще один пакет військової допомоги від Німеччини. До нього увійшли боєприпаси, бронетехніка, а також зенітний артилерійський комплекс Skynex.