Військові створили писанки, які можна придбати в Гарнізонному храмі

У суботу, 4 травня, з 15:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла розпочнеться благодійна акція «Писанка з-під Бахмута». Кожен охочий зможе придбати писанки, які на фронті створили військові. Гроші з ярмарку передадуть на потреби 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, яка захищає країну на Бахмутському напрямку. Капелан 80-ї бригади Іван Гальо, розповів, що військові хочуть зібрати гроші на квадроцикл або багі для евакуації поранених з поля бою.

«Можливо, що ці писанки виглядають не настільки професійними, адже їх творили мужні чоловічі руки, які звикли більше ремонтувати автомобілі чи копати окопи. Однак саме вони передають дух фронту. Христос переміг смерть і дарував життя. Тому найважливіше у нашій акції – врятувати життя на фронті, де дорога кожна хвилина. Сьогодні звертаюся до людей доброї волі з проханням допомогти військовослужбовцям нашої бригади», – говорить отець Іван Гальо.

Писанки створювали військові з майже усіх підрозділів 80-ї бригади. Вони написали приблизно сто писанок із курячих яєць та зробили приблизно 40 писанок із дерева.