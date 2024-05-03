Наслідки обстрілу Донеччини

Вранці п’ятниці, 3 травня, російські військові вкотре атакували Донеччину. Окупанти обстріляли Покровський та Бахмутський райони. Внаслідок обстрілу загинули троє людей. Про це йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що росіяни здійснили обстріл міста Курахове, ймовірно, для цього окупанти використали РСЗВ «Ураган». Внаслідок атаки на місто загинули двоє людей. Ще двоє людей, 33-річна жінка та 48-річний чоловік, отримали поранення.

Крім того, зранку п’ятниці російські окупанти атакували місто Часів Яр. Ввід атаки FPV-дрону на вулиці загинув 55-річний чоловік Ще двоє людей віком 46 й 53 років отримали травми.

«Також на власному подвір’ї внаслідок артилерійського обстрілу с. Нетайлове зазнав тілесних ушкоджень 71-річний пенсіонер», – йдеться у повідомленні.

Прокуратора розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, увечері, 1 травня, російські військові атакували Одесу кількома балістичними ракетами. Одна з ракет влучила у сортувальне відділення «Нової пошти». Внаслідок атаки 14 людей отримали травми. Працівники «Нової пошти» на момент обстрілу перебували в укриттях, загиблих немає.