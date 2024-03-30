У прифронтовому місті загинув 70-річний чоловік та 70-річна жінка

У суботу, 30 березня, росіяни здійснили черговий артилерійський обстріл Донеччини, атакувавши місто Красногорівка. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще одна отримала поранення, повідомили у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

«Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, котра зазнала тілесних ушкоджень на подвір’ї, доставлено до медичного закладу. Лікарні діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення», – повідомили у прес-службі прокуратури.

Крім того, на іншій вулиці від артобстрілу загинула 70-річна жінка, яка перебувала у своєму помешканні. За інформацією Донецької обласної прокуратури, росіяни пошкодили житлові будинки та господарські споруди.

За фактом обстрілу прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Зазначимо, Красногорівка розташована за 10 км на захід від тимчасово окупованого Донецька та перебуває фактично на лінії фронту. 28 лютого бійці Третьої штурмової бригади повідомили, що вибили російських окупантів з міста – станом на 30 березня, Красногорівка перебуває повністю під контролем ЗСУ. Водночас росіяни продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти Донеччини з артилерії та авіації.

Так 20 березня внаслідок авіаудару у селі Максимівка, розташованого за 15 км від донецького Вугледара, загинули двоє чоловіків. Росіяни влучили прямо в житловий будинок, де перебували чоловіки 1964 і 1975 років народження.