Внаслідок атаки зруйнована житлова будівля

У середу, 20 березня, російські окупанти атакували з авіації Донецьку область. Росіяни влучили по житлових будинках у селі Максимівка, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти обстріляли село, розташоване за 15 км від Вугледару та за 40 км від тимчасово окупованого Донецька. Вогонь припав на житлову забудову.

«Росіяни ударили по селу сьогодні в обід, влучили у приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження», – повідомив Вадим Філашкін.

Окрім того, поранення отримала 72-річна жінка. Її госпіталізували. Рятувальники вже завершили операцію на місці події.

Нагадаємо, 3 березня російські окупанти атакували центр Курахового, внаслідок чого поранено 16 людей. Окупанти атакували місто з авіації, пошкодивши щонайменше 15 багатоповерхівок.