Російські військові скинули авіабомбу на центр Курахового

Російські війська завдали удару по місту Курахове, що на Донеччині. Унаслідок атаки поранено 16 людей. Про це 3 березня повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, росіяни вдарили по центру місту в обід. За попередніми даними, для цього використали керовану авіабомбу. Влучання зафіксували в самому центрі міста, унаслідок чого пошкоджень зазнали щонайменше 15 багатоповерхівок.

Унаслідок атаки поранено 16 людей. Філашкін додав, що двоє поранених перебувають у важкому стані. Зараз людей, які зазнали травм, доправили до лікарні, де вони отримують медичну допомогу.

Як повідомляв очільник ОВА, за минулу добу росіяни 7 разів обстріляли Донеччину. Зокрема, під ударом опинилися населені пункти Краматорського та Бахмутського районів, а також Лиманська громада. Там обстріл пошкодив будинки.

Крім того, опівночі росіяни вдарили ракетами по Мирнограду, внаслідок чого поранили три людини, а також пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, заклади освіти, крамниці та банк. У Покровську також фіксували пошкодження будинків і закладів освіти, а в Богоявленці Вугледарської громади внаслідок російських обстрілів пошкоджено сільськогосподарське підприємство.