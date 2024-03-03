Росіяни вдарили авіабомбою по центру Курахового, 16 людей поранено
Унаслідок авіаудару пошкоджень зазнали щонайменше 15 багатоповерхівок
Російські війська завдали удару по місту Курахове, що на Донеччині. Унаслідок атаки поранено 16 людей. Про це 3 березня повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За словами Філашкіна, росіяни вдарили по центру місту в обід. За попередніми даними, для цього використали керовану авіабомбу. Влучання зафіксували в самому центрі міста, унаслідок чого пошкоджень зазнали щонайменше 15 багатоповерхівок.
Унаслідок атаки поранено 16 людей. Філашкін додав, що двоє поранених перебувають у важкому стані. Зараз людей, які зазнали травм, доправили до лікарні, де вони отримують медичну допомогу.
Як повідомляв очільник ОВА, за минулу добу росіяни 7 разів обстріляли Донеччину. Зокрема, під ударом опинилися населені пункти Краматорського та Бахмутського районів, а також Лиманська громада. Там обстріл пошкодив будинки.
Крім того, опівночі росіяни вдарили ракетами по Мирнограду, внаслідок чого поранили три людини, а також пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, заклади освіти, крамниці та банк. У Покровську також фіксували пошкодження будинків і закладів освіти, а в Богоявленці Вугледарської громади внаслідок російських обстрілів пошкоджено сільськогосподарське підприємство.