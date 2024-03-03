Знищена російська авіація

Для досягнення «тактичних переваг» на Авдіївському напрямку російське військове командування готове ризикувати подальшими втратами авіації. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, опублікованому у неділю, 3 березня.

«Попередні втрати літаків спонукали російські війська тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України, але збільшення втрат російської авіації за останні тижні ще не змусило російські війська суттєво зменшити активність тактичної авіації», – вважають аналітики.

Аналітики ISW оцінюють, що в останні дні після захоплення Авдіївки російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі.

За оцінками ISW, втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів протягом двох тижнів не є «незначною» для російської армії, яка, ймовірно, має близько 300 різних винищувачів типу «Су».

Зауважимо, що за останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 347 літаків.