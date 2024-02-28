Красногорівка перебуває під контролем українських військ

Бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ вибили росіян з Красногорівки Донецької області. Як розповіли у прес-службі бригади у середу, 28 лютого, напередодні російські військові атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.

Щоб не дозволити росіянам закріпитися у місті підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.

«За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат», – повідомили у Третій штурмовій бригаді.

У бою з українськими військовими росіяни втратили близько 100 осіб вбитими та пораненими. У Третій штурмовій бригаді зазначили, що окупанти відмовлялися здаватися в полон, тому їх ліквідували у зайнятих ними будинках.

«Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!», – наголосили у Третій штурмовій бригаді.

Зазначимо, що у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області. Там росіяни 25 разів намагався прорвати оборону українських військ за допомогою авіації.

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого Збройні сили України відійшли з позицій у невеликих селах Сєверне та Степове поблизу Авдіївки, що на Донеччині. Днем раніше ЗСУ відійшли з позицій у селі Ласточкине, що також розташоване поблизу Авдіївки.