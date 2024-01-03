Українські війська змусили росіян відступити з деяких позицій біля Вербового на Запоріжжі і не дали прорвати свою оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 3 січня.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку окупантів неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового українські війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції.

Українські військові вибили росіян з позицій біля Вербового

На Куп’янському напрямку захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак росіян поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Південно-східніше Новобахмутівки захисники покращили тактичне положення.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни здійснили 9 безуспішних штурмових дій.