ЗСУ відійшли від двох сіл на Донеччині

Збройні сили України відійшли з позицій у невеликих селах Сєверне та Степове поблизу Авдіївки, що на Донеччині. Про це повідомив у вівторок, 27 лютого, речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Дмитро Лиховій наголосив, що «запеклі бої за Сєверена тривали з учорашнього дня і вночі. Ворог зазнав тут великих втрат».

Дмитро Лиховій також зауважив, що росіяни збільшили інтенсивність наступів та чисельність штурмових груп біля Авдіївки.

«Зараз це вже штурмові групу чисельністю до взводу, а подекуди до роти, як і на мар'янському напрямку», – сказав Дмитро Лиховій.

При цьому Дмитро Лиховій зазначив, що росіяни зазнають великих втрат. Протягом минулої доби у зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» росіяни втратили загиблими і пораненими 475 військових.

За словами Дмитра Лиховія, до початку повномасштабного вторгнення у двох селах загалом проживало близько сотні людей.

Зазначимо, що спочатку про відхід ЗСУ від Сєверного та Степового повідомили 26 лютого, близько 23:30, у Telegram-каналі інтерактивної онлайн-мапи бойових дій в Україні DeepState. За словами військових аналітиків, окупанти просунулись біля Орлівки, Бердичів та Тоненького Донецької області.

Нагадаємо, 17 лютого Україна відвела військові підрозділи з Авдіївки, щоб зайняти оборону на підготовлених позиціях. Під час відходу частина українських військовослужбовців потрапила у полон, а деяких із них росіяни стратили.