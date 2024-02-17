У ніч на 17 лютого стало відомо про рішення військового командування ЗСУ вивести підрозділи з Авдіївки

Під час виходу українських підрозділів з Авдіївки на Донеччині, деякі військові потрапили до російського полону. Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у суботу, 17 лютого.

За його словами, вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки.

«Та все ж на завершальному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон», – повідомив командувач.

За його словами, Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій інших країн, щоб ті забезпечили гуманне поводження росіян із полоненими українцями і щоб українські захисники повернулися в Україну.

Водночас загальні втрати росіян у живій силі в усій операційній зоні ОСУВ «Таврія» за минулу добу становлять 609 осіб, в озброєнні та військовій техніці – 21 одиницю (не враховуючи БпЛА). Зокрема це 2 танки, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 ПТРК, 3 автомобілі. Також Сили оборони України знищили 2 інших важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів

Скільки наших захисників опинилося в російському полоні Тарнавський не уточнив.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 17 лютого стало відомо про рішення військового командування ЗСУ вивести підрозділи з Авдіївки, що на Донеччині, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров’я військовослужбовців. Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський у суботу, 17 лютого, виступив на 60-й Мюнхенській безпековій конференції заявив, що рішення про вихід з Авдіївки було правильним, професійним та справедливим, а також мало на меті збереження особового складу. За його словами, у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України. Він також наголосив, що відхід з міста стався через недостатню підтримку України з боку міжнародних партнерів.