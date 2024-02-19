У понеділок, 19 лютого, 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка підтвердила, що росіяни стратили українських полонених в Авдіївці. За словами представників бригади, росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських бійців, що лишилися в оточенні в опорному пункті «Зеніт», а натомість розстріляли їх.

Зазначається, що вихід особового складу 110 бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів.

Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати. Противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб.

Через повне оточення опорного пункту «Зеніт» було вирішено зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим військовим.

Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.

«Що трапилося в подальшому ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції “Зеніт” родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу», – йдеться в зяаві 110-ї бригади.

Нагадаємо, російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських воїнів на позиції Музей колишньої військової частини «Зеніт» в Авдіївці. Тіла військових на відео, яке напередодні поширювали російські пабліки, впізнали їхні рідні.