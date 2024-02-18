17 лютого українські підрозділи вивели з Авдіївки, деякі військові потрапили в полон

Російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських воїнів на позиції Музей колишньої військової частини «Зеніт» в Авдіївці. Тіла військових на відео, яке напередодні поширювали кремлівські пабліки, впізнали їхні рідні, пише «Слідство.Інфо».

Як пишуть журналісти, рідні трьох захисників, яких залишили на «Зеніті», підтвердили, що окремі елементи на відео вказують, що на опублікованому росіянами ввечері 17 лютого відео, дійсно тіла українських військових.

Напередодні ввечері аналітики українського проекту DeepState повідомили, що побратими впізнали бійців з відео. На кадрах розстріляні тіла лежать у приміщенні Гаража №1.

«Музей знаходився на території колишньої в/ч Зеніт. Через те, що позиції декілька днів були в оточенні, всім, хто був ходячий, довелося з боєм прориватися до основних сил. На жаль, було четверо неходячих хлопців (поранені) та двоє ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися», – йдеться у повідомленні.

Згодом сестра Івана Житника з позивним «Джанго» Катерина впізнала тіло брата по одягу й пляшці з водою, яку він тримав в руках, коли захисників виводили з шахти росіяни. Іван якраз розмовляв з рідними по відеозвʼязку, коли окупанти зайшли в їхній імпровізований шпиталь в шахті.

В одного з убитих росіянами на відео на руці є татуювання у формі хреста. Боєць 110-ї бригади Віктор Біляк ідентифікував цього чоловіка, як Андрія Дубницького з позивним «Байрактар», бійця 110 бригади. 14 лютого він залишався на позиції «Зеніт» разом з іншими пораненими. Згодом дружина «Байрактара» Людмила знайшла це відео і впізнала тіло чоловіка за татуюванням.

«Його співслужбовець мені підтвердив, що це він. Ніхто після цього мені не дзвонив, нічого. Сьогодні просили ДНК-тест дочки, якщо що, я віддала всі документи, дані паспорта, військовий квиток», – розповіла вона.

Георгія Павлова з позивним «Панда» на російському відео впізнала мама.

Журналісти «Слідства.Інфо» звернулися за коментарем у пресслужбу 110-ї окремої механізованої бригади. Там відповіли, що потрібно перевіряти інформацію: «Я не можу ні підтвердити, ні заперечити, треба перевірка, верифікація. Штатний розпис — це інформація для службового користування, в мене немає доступу до цієї інформації… Я бачив це відео, але якби це була правда, росіяни вже з цього розігнали б істерику, що ми кинули поранених. Це можуть бути хлопці з іншої позиції, інших місць, іншого часу».

Доповнено. Тим часом Служба безпеки за процесуального керівництва Донецької облпрокуратури розпочала досудове розслідування за фактами розстрілів беззбройних українських військовополонених в Авдіївці та Веселому.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – повідомила прокуратура у Telegram.

Окрім відео з Авдіївки слідчі вивчають відеозапис із фрагментом вбивства ще двох воїнів поблизу с. Веселе Бахмутського району. На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого. Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ухвалив рішення вивести підрозділи з Авдіївки, що на Донеччині, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров’я військовослужбовців. Повідомлялося, що військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Ближче до обіду 17 лютого командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що під час виходу українських підрозділів з Авдіївки деякі військові потрапили до російського полону. Проте він не уточнив, чи були це поранені. За його словами, Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій інших країн, щоб ті забезпечили гуманне поводження росіян із полоненими українцями.