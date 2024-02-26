ЗСУ планують організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка − Тоненьке − Бердичі

Збройні сили України відійшли з позицій у селі Ласточкине, розташоване поблизу донецької Авдіївки. Про це повідомив у понеділок, 26 лютого, речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Відхід з села спричинений необхідністю укріпити оборону на інших рубежах. Зазначимо, Ласточкине розташоване за 6 км на північний захід від Авдіївки, з якої нещодавно вийшли українські військовослужбовці.

«Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка − Тоненьке − Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі у західному напрямку», – повідомив Дмитро Лиховій.

Речник повідомив, що за добу росіяни збільшили кількість авіаційних ударів у зоні відповідальності ОСУВ до 45 разів. Також ворог збільшив штурмові атаки, 75 разів здійснивши спроби наступу на позиції українських військовослужбовців. Також росіяни здійснили понад 800 артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, 17 лютого Україна відвела військові підрозділи із Авдіївки, щоб зайняти оборону на підготовлених позиціях. Під час відходу частина українських військовослужбовців потрапила у полон, а деяких із них росіяни стратили.