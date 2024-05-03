Степан Кубів та Олександр Шлапак, яких росіяни оголосили в розшук

Російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук колишнього міністра фінансів Олександра Шлапака та колишнього голову Нацбанку Степана Кубіва. Про це стало відомо з повідомлень у російських ЗМІ. Також Кубів та Шлапак є в електронній базі розшуку МВС Росії. Пропагандисти зазначають, що наразі невідомо, через яку конкретну статтю кримінального кодексу їх оголосили в розшук.

У січні 2024 року російський слідчий комітет заочно звинуватив Шлапака й Кубіва, які були у складі Ради національної безпеки та оборони, у фінансуванні АТО з державного бюджету. Пропагандисти пишуть, що через це нібито постраждало населення окупованих територій.

Скриншот повідомлення про розшук із сайту МВС Росії

Зазначимо, що 64-річний львів'янин Олександр Шлапак був міністром фінансів України з 27 лютого по 2 грудня 2014 року. Крім цього, у 2016-2017 роках він був головою правління «ПриватБанку».

Колишній народний депутат сьомого та восьмого скликань Степан Кубів з 24 лютого по 19 червня був головою Нацбанку України. Раніше Кубів був також депутатом Львівської обласної ради, Згодом, з 16 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року, він був першим віце-прем'єр-міністром України.