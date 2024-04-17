Степан Кубів є народним депутатом України трьох скликань

Народний депутат від «Європейської солідарності» Степан Кубів оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Річний дохід нардепа становить понад 1,3 млн грн, дружина політика торік стала власницею квартири в Ужгороді.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 році Степан Кубів отримав 719 тис. грн зарплати у Верховній Раді, йому також компенсували 644 тис. грн на виконанні депутатських повноважень та 90 тис. грн на проїзд. Окрім цього, нардеп отримав 268 тис. грн від надання майна в оренду, 251 тис. грн пенсії та 52 тис. грн зарплати за сумісництвом у Національному авіаційному університеті та ННЦ «Інститут аграрної економіки».

Степан Кубів із дружиною Світланою мають низку об’єктів нерухомості. Зокрема, вісім земельних ділянок та житловий будинок (174 м2) у Східниці, а також по одній – у Зимній Воді, Пустомитах та Києві. У столиці Степан Кубів має також житловий будинок площею 276 м2. У Львові нардеп задекларував приміщення закладу громадського харчування (85 м2), майстерню, нежитлові приміщення (115 м2, 109 м2, 64 м2, 48 м2), квартиру (235 м2) та гараж (26 м2). У 2023 році Світлана Кубів стала власницею квартири в Ужгороді (71 м2), але у декларації не вказано вартість нерухомості.

З цінного майна Степан Кубів вказав годинник De Ville Co-Axial Chronometer бренду Omega, а також ікону 1838 року. Дружина Степана Кубіва Світлана із 2020 року є власницею автомобіля Mercedes-Benz GLE 300d за 2,8 млн грн.

Свої заощадження Степан Кубів зберігає переважно готівкою: 450 тис. грн, 155 тис. доларів, 27 тис. євро. Ще понад 170 тис. грн нардеп зберігає у банку, Світлана Кубів вказала 192 тис. грн заощаджень.

62-річний Степан Кубів є народним депутатом України трьох скликань. Кубів є випускником двох львівських університетів, очолював банки «Львів» та «Кредобанк» і два роки був депутатом Львівської облради від «Фронту змін». Майже півроку у 2014 році очолював Нацбанк та був членом РНБО, а згодом став представником президента у ВР. Він був першим віце-прем’єр-міністром та міністром економічного розвитку України.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.