У 2023 році Миколу Никитюка призначили в.о. начальника ДПС у Львівській області

В.о. керівника львівської податкової Микола Никитюк оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Його колишня дружина – шкільна вчителька Лілія Никитюк, з якою вони спільно проживають, успадкувала частки двох земельних ділянок у Львові, придбала квартиру у новобудові, а також авто Audi A4 Allroad (2023 р. в.) приблизно за 60 тис. доларів.

Як вказано у декларації посадовця, у 2023 році Микола Никитюк отримав 175 тис. грн зарплати у львівській податковій та 171 тис. грн пенсії. Його екс-дружина Лілія Никитюк, з якою попри розлучення у 2018 році вони досі спільно проживають, вказала 179 тис. грн зарплати у львівській школі №96 та 91 тис. грн доходу від підприємницької діяльності – у 2023 році жінка відкрила ФОП та надає майно в оренду.

Щодо майна, то у 2023 році Лілія Никитюк стала власницею квартири у Львові (44,6 м2), у декларації вказано, що вона придбала її всього за 998 тис. грн. З реєстру нерухомості відомо, що квартира розташована у новобудові – ЖК «Леополь Таун» на вул. Стрийській. Лілія Никитюк купила квартиру у цьому ЖК по переуступці, ймовірно, що зазначена у декларації ціна 998 тис. грн – це вартість житла на момент зведення будинку. Лілія Никитюк у 2023 році успадкувала частки двох земельних ділянок у Львові, із 2021 року вона є співвласницею житлового будинку площею 104 м2. Також екс-дружина посадовця має дві квартири (123 м2 та 54,1 м2) та гараж (19,5 м2) у Львові.

У 2023 році Лілія Никитюк придбала новеньке авто Audi A4 Allroad (2023 року випуску) за 2,3 млн грн (приблизно 60 тис. доларів). У декларації вказано, що для купівлі авто жінка взяла 1,1 млн грн кредиту в банку. Для купівлі нового майна екс-подружжя використало свої заощадження. Якщо порівнювати декларації за 2022 та 2023 рік, то заощадження в.о. керівника податкової зменшились на 13 тис. доларів, 5,5 тис. євро та понад 200 тис. грн, а його екс-дружини на – 21,5 тис. доларів та 150 тис. грн.

В.о. керівника львівської податкової Микола Никитюк з нерухомості має лише частку (25%) у родинній квартирі у Львові (54 м2). Посадовець не має власного авто, він задекларував право користуватись автомобілем Seat Leon (2017 року випуску), який належить Наталії Хмарській.

47-річний Микола Никитюк родом зі Львова. Протягом 2019 – 2020 років був на посаді заступника начальника управління – начальника першого відділу управління оперативного забезпечення по окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області. У квітні 2023 року Никитюка призначили на посаду заступника начальника відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління оподаткування юридичних осіб ДПС у Львівській області. Уже через місяць його підвищили до в.о. начальника податкової у Львівській області. Попереднього керівника обласної ДПС відсторонили за підозрою у корупції його підлеглих.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.