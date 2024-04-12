Андрій Кавецький очолює ГУ Держгеокадастру Львівщини з перервами з 2015 року

Вищий антикорупційний суд зобов’язав детективів НАБУ відкрити кримінальне провадження через можливе недостовірне декларування майна начальником Держгеокадастру Львівщини Андрієм Кавецьким. Протягом кількох років посадовець не декларував жодного майна, яке б йому належало, або яким би він користувався, таким чином Андрій Кавецький фактично був «бездомним».

Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ внести до реєстру досудових розслідувань відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення начальником Держгеокадастру Львівщини – за ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації). Про це йдеться в ухвалі суду, яку оприлюднили в судовому реєстрі у квітні 2024 року.

До суду зі скаргою звернувся керівник ТОВ «Спеціальні кореспонденти» та розповів, що наприкінці лютого 2024 року він надіслав на електронну пошту бюро заяву про можливе вчинення кримінального правопорушення Андрієм Кавецьким, однак детективи не внесли відомості до реєстру досудових розслідувань.

У заяві про кримінальне правопорушення директор інформаційного агентства «Спеціальні кореспонденти» зазначив, зокрема, що начальник управління Держгеокадастру у Львівській області тривалий час користується авто Audi S8 преміум класу і з 2019 року він вчинив 15 адмінправопорушень на цьому авто. Однак ця автівка не вказана у декларації Андрія Кавецького.

Як писав ZAXID.NET, Андрій Кавецький проживає разом із дружиною Катериною та сином. Посадовець із 2015 року з перевами очолює Держгеокадастр Львівщини. За вісім років (2015-2022 роки) Андрій Кавецький жодного разу не вказав нерухомість (власну, орендовану, право користування), лише у деклараціях за 2015-2016 роки було зазначено, що йому належало авто Toyota Camry (2006 року випуску).

У декларації за 2023 рік Андрій Кавецький вперше вказав нерухомість, якою він користується. У декларації зазначено право користуватись квартирою у Львові (52 м2) та квартирою у селищі Млинів на Рівненщині (68,9 м2). Також у декларації вказано, що Кавецький із 2023 року безоплатно користується авто Lexus LS 460 (2007 року випуску), яке належить Денису Наконечному.

Згідно з декларацією за 2023 рік, зарплата Андрія Кавецького у Держгеокадастрі Львівщини становить 219 тис. грн, його дружина Катерина вказала 4,9 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Щодо заощаджень, то посадовець зберігає їх переважно готівкою: 67,5 тис. грн, 1,5 тис. євро та 10 тис. доларів. Катерина Кавецька декларує 45 тис. доларів, 20 тис. євро та 330 тис. грн готівкою.

Нагадаємо, що 40-річного начальника Держгеокадастру Львівщини Андрія Кавецького підозрюють в оборудках із земельними ділянками. Раніше його звинуватили у незаконній роздачі землі на території Зимноводівської сільради на суму 113 млн грн. У 2023 році посадовцю оголосили нову підозру.