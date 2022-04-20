Андрія Кавецького уже звільняли у 2017 році, але він поновився на посаді через суд у 2018 році

Начальнику головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрію Кавецькому оголосили підозру у незаконному виділенні комунальної землі на суму понад на 113 млн грн.

«Він дозволив незаконно відчужити землю комунальної власності площею 26,7 га на території Зимноводівської сільської ради та роздати її приватним особам. Вартість землі оцінюється у 113 млн грн», – повідомили у ДБР 20 квітня.

Слідчі встановили, що посадовець підписав наказ про затвердження проектів землеустрою для відведення та передачі земельних ділянок. Це спричинило збитки громаді на понад 480 тис. грн.

Слідчі Державного бюро розслідування перевіряють підозрюваного на причетність до інших схожих злочинів та отримання хабарів від замовників за дозвіл на оформлення ділянок.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України. Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 та 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), 3 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень), ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість).

У повідомленні ДБР не вказано прізвища посадовця, але на сайті головного управління Держгеокадастру у Львівській області зазначено, що начальником управління досі є Андрій Кавецький. У 2017 році його звільнили з посади, а через рік він через суд поновився на посаді.

У липні 2021 року Львівська обласна рада ініціювала його звільнення через зловживання із передачею земель об’єднаним громадам у межах реформи децентралізації, але це не дало результату. Держгеокадастр Львівщини фігурував у гучних земельних скандалах, зокрема, щодо передачі у приватну власність землі, де заплановане будівництво нової львівської вулиці, а також об’їзної дороги Рави-Руської.