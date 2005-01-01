Звільнений торік начальник Держгеокадастру Львівщини поновився на посаді через суд

Андрія Кавецького звільнили з посади у сепрні 2017 року

Колишній начальник Держгеокадастру у Львівській області Андрій Кавецький поновився на посаді та відсудив більше 101 тис. грн за вимушений прогул. Відповідне рішення виніс у вівторок, 22 травня, Львівський окружний адміністративний суд, повідомив ZAXID.NET віце-спікер суду Олександр Коморний.

За словами Олександра Коморного, позов Кравецького про поновлення на посаді був задоволений судом.

«Визнано протиправним наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру про звільнення Андрія Кавецького та поновлено його на посаді з 1 вересня 2017 року», - сказав він.

Також суд стягнув на користь Андрія Кавецького 101 тис. 703 грн середньомісячної зарплати за час вимішеного прогулу.

Це рішення суду вступає в дію одразу після його прийняття, тобто фактично Андрій Кавецький зараз є керівником управління Держгеокадастру у Львівській області. Водночас у Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру є 30 робочих днів, щоб подати апеляцію на це рішення суду.

На сайті управління Держгеокадастру у Львівській області зазначається, що 20 квітня начальником призначили Андрія Петришина, який раніше працював начальником управління землеустрою та охорони земель Держгеокадастру у Львівській області.

Нагадаємо, начальника Держгеокадастру у Львівській області Андрія Кавецького звільнили із займаної посади у серпні 2017 року. Причини його звільнення не повідомлялось.