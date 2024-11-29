Андрій Кавецький очолює Держгеокадастр Львівщини з перервами з 2015 року

Галицький районний суд Львова виніс виправдувальний вирок 41-річному начальнику Держгеокадастру Львівщини Андрію Кавецькому, якого звинувачували у незаконному розподілі землі на території Зимноводівської сільради біля Львова.

Правоохоронці звинувачували начальника Держгеокадастру Львівщини Андрія Кавецького у незаконному роздачі комунальної землі на суму понад 113 млн грн. Йдеться про відчуження 26,7 га на території Зимноводівської сільради, а також надання кількох дозволів на розробку проєктів землеустрою.

«Працівники ДБР встановили, що керівник обласного Держгеокадастру дозволив незаконно відчужити землю комунальної власності площею 26,7 га на території Зимноводівської сільської ради та роздати її приватним особам. Вартість землі оцінюється у 113 млн грн. Крім того, встановлено факт підписання посадовцем наказів про затвердження проектів землеустрою щодо відведення та передачі земельних ділянок. Це призвело до заподіяння збитків громаді у розмірі понад 480 тис. грн», – заявляло ДБР у 2022 році.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, Андрій Кавецький не визнав себе винним у пред’явленому обвинуваченні. Він заявив, що в основу цієї підозри покладено «абсолютно необґрунтоване припущення, що Держгеокадастр у Львівській області розпорядився землями комунальної власності, розпорядником яких він не був».

Начальник Держгеокадастру Львівщини розповів, що є судові рішення, які підтверджують, що вказані правоохоронцями ділянки належать до земель державної власності (сільськогосподарське призначення) і їхнім розпорядником було управління Держгеокадастру Львівщини. Зі змісту судових рішень вбачається, що відмова управління виділити людям по 2 га для особистого селянського господарства є протиправною, і суд зобов’язав Держгеокадастр Львівщини повторно розглянути їхні заяви. 41-річний Андрій Кавецький наголосив, що суд визнав, що ці землі належать до державної форми власності, а тому його дії є законними.

Представник Зимноводівської сільради на засідання суду не прийшов та подав клопотання, що не має претензій до обвинуваченого. Цю справу розглянув суддя Віталій Радченко, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

Суддя встановив, що Андрій Кавецький надав кільком людям дозволи на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, надалі ці проекти мали б розробити та подати на розгляд для приватизації. На думку судді, у цій справі немає доказів, які б підтверджували провину посадовця у кримінальному правопорушенні. Андрія Кавецького визнали невинним у цьому обвинуваченні (ч.3 ст.15, ч.3 ст.365 КК України). Вирок суду ще можна оскаржити.

Додамо, що раніше суд виправдав Андрія Кавецького й у іншій справі. Його звинувачували у незаконній роздачі землі у гірській місцевості.