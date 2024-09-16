Андрій Кавецький очолює Держгеокадастр Львівщини з перервами з 2015 року

Галицький районний суд Львова виправдав начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрія Кавецького у справі про незаконну роздачу землі на Сколівщині у 2015 році.

За матеріалами справи, наприкінці 2015 – на початку 2016 року Андрій Кавецький з метою отримання неправомірної вигоди незаконно передав у приватну власність дві земельні ділянки площею 0,06 та 0,1 га для ведення індивідуального дачного будівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності в урочищі «Котильниче» Волосянківської сільської ради за межами населеного пункту (теперішня Славська громада).

А саме Андрій Кавецький затвердив проєкт землеустрою, розроблений на підставі розпорядження голови Сколівської РДА, який не мав права розпоряджатися землями за межами населеного пункту. Своїм рішенням Кавецький відніс ділянки до земель рекреаційного призначення для індивідуального дачного будівництва та передав їх у приватну власність.

Таким чином з державної власності незаконно вибули дві земельні ділянки на Сколівщині, загальною вартістю близько пів мільйона гривень.

Андрій Кавецький свою вину у згаданих зловживаннях не визнав.

Вивчивши матеріали справи, суддя Віталій Радченко не побачив порушень в діях Андрія Кавецького. На думку суду, начальник Держгеокадастру Львівщини діяв в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства на момент звернення.

«Саме він єдиний на момент звернення вказаних громадян був наділений обов’язком затвердити розроблені проєкти землеустрою та передати земельні ділянки сільськогосподарського призначення для всіх потреб, а отже і під індивідуальне дачне будівництво», – йдеться у вироку.

Вироком суду від 10 вересня Андрія Кавецького визнали невинуватим у висунутому йому звинуваченні – зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та виправдали через недоведеність його вини.

Також суд скасував арешт на згадані дві земельні ділянки. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.

41-річний Андрій Кавецький призначений на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області у 2015 році. У 2017 році його звільнили з посади, а вже через рік він виграв суд щодо поновлення на посаді, відсудивши понад 100 тис. грн за вимушений прогул. Поновлений на посаді начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області навесні 2020 року.

У квітні 2022 року Андрію Кавецькому оголосили підозру у незаконному виділенні приватним особам 26,7 га комунальної землі на суму понад на 113 млн грн на території Зимноводівської сільської ради. Справа передана до суду.

У лютому 2023 року йому оголосили нову підозру за незаконну роздачу землі на Сколівщині та Турківщині у 2015-2016 роках. За версією слідства, він видав близько 30 наказів, якими затвердив проекти землеустрою і передав у власність громадянам земельні ділянки для індивідуального дачного будівництва, завдавши державі збитків на понад 3,8 млн грн.