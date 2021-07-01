Андрій Кавецький з перервою очолює Держгеокадастр Львівщини з 2015 року

Депутати Львівської облради ініціюють звільнення з посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрія Кавецького через зловживання із передачею земель об’єднаним громадам у рамках реформи децентралізації.

Як повідомили у Львівській облраді, 1 липня відповідну ініціативу підтримала постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій. Звернення розглянуть і голосуватимуть на сесії Львівської облради, яка запланована на 13 липня цього року.

«На основі заслуховування звіту про стан передачі земель із державної власності у комунальну власність територіальних громад комісія ухвалила рішення звернутися до Львівської облради із подальшим зверненням до прем’єр-міністра України про звільнення із займаної посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрія Кавецького», – розповів голова комісії Юрій Раделицький.

Як пояснив Юрій Раделицький, він упродовж пів року офіційно запрошував Андрія Кавецького взяти участь у засіданні комісії для спільного розгляду питань, пов’язаних з діяльністю Держгеокадастру, однак жодного разу посадовець не відгукнувся.

«Своїми діями Держгеокадастр Львівської області ставить під сумнів реформу децентралізації, адже спостерігається зловживання посадовців у частині прозорості передачі земель територіальним громадам, затягування цього процесу», – переконаний голова депутатської комісії.

38-річний Андрій Кавецький призначений на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області у 2015 році. У 2017 році його звільнили з посади, а вже через рік він виграв суд щодо поновлення на посаді, відсудивши понад 100 тис. грн за вимушений прогул. Поновлений на посаді начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області навесні 2020 року.

За останній час Держгеокадастр Львівщини фігурував у гучних земельних скандалах, зокрема, щодо передачі у приватну власність землі, де заплановане будівництво нової львівської вулиці, а також об’їздої дороги Рави-Руської.