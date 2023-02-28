Андрій Кавецький очолює Головне управління Держгеокадастру Львівщини з перервами з 2015 року

Начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрія Кавецького знову викрили на оборудках із земельними ділянками. Раніше йому оголосили підозру у незаконній роздачі землі на території Зимноводівської сільради на суму 113 млн грн. Тепер його підозрюють у зловживаннях на 3,8 млн грн із землями у гірських районах Львівщини.

У вівторок, 28 лютого, у ДБР та Офісі гепрокурора повідомили про свіжі зловживання Андрія Кавецького, виявлені під час розслідування раніше відкритої справи.

За даними слідства, підозрюваний у 2015-2016 роках видав близько 30 наказів, якими затверджено проекти землеустрою і передано у власність громадянам земельні ділянки для індивідуального дачного будівництва.

«Всупереч вимогам законодавства чиновник прийняв рішення про надання у власність громадян 30 земельних ділянок Сколівської та Турківської громади, площею понад 2,7 га. Землі рекреаційного призначення були роздані під індивідуальне дачне будівництво. Посадовець заподіяв збитки державі у понад 3,8 млн грн», – повідомили в ДБР.

Начальнику Держгеокадастру Львівщини оголосили нову підозру у перевищенні влади або службових повноважень (ч. ч. 1, 3 ст. 365 ККУ). Правоохоронці подали до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

У межах слідства перевіряється інша інформація щодо аналогічних злочинів та отримання хабарів від замовників, яким надавався незаконний дозвіл на оформлення ділянок.

Правоохоронці не розголошують прізвище підозрюваного, але з контексту зрозуміло, що йдеться про чинного керівника Держгеокадастру Львівщини Андрія Кавецького. Саме йому в квітні минулого року оголосили підозру у незаконному виділенні приватним особам 26,7 га комунальної землі на суму понад на 113 млн грн на території Зимноводівської сільської ради. Розслідування цієї справи вже завершили, її передали до суду.