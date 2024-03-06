Андрій Кавецький очолює ГУ Держгеокадастру Львівщини з перервами з 2015 року

Начальник головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрій Кавецький вказав у своїй декларації, що він бездомний. У посадовця та його дружини понад п’ять років немає жодної нерухомості. За 2022 рік Андрій Кавецький вказав 221 тис. грн доходу, а його дружина – понад 5 млн грн.

Як вказано у електронній декларації посадовця за 2022 рік, Андрій Кавецький проживає разом із дружиною Катериною та сином. Проте, судячи із декларації, сім’я є бездомною. 40-річний посадовець та його дружина Катерина не вказали жодної власної чи орендованої нерухомості, або майна, яким би вони користувались безоплатно.

За даними НАЗК, посадовці мають декларувати усі об’єкти нерухомості, які належать їм або членам їх сімей на праві приватної власності, або перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування. За подання недостовірних відомостей посадовцю мав би загрожувати штраф.

Судячи з декларацій Кавецького, який із 2015 року з перервами очолює Держгеокадастр Львівщини, він ще жодного разу не вказав нерухомість (власну, орендовану, право користування), лише у деклараціях за 2015 – 2016 роки було зазначено, що йому належало авто Toyota Camry (2006 року випуску) – єдине авто, яке посадовець задекларував за цей час.

Згідно з декларацією за 2022 рік, зарплата Кавецького у Держгеокадастрі Львівщини становила 221 тис. грн, дружина ж вказала 5,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Подружжя зберігає свої заощадження переважно готівкою: Андрій Кавецький – 10 тис. доларів, 1,5 тис. євро, 67,5 тис. грн, ще 532 тис. грн та 25 тис. доларів зберігає його дружина.

Нагадаємо, що 40-річного начальника Держгеокадастру Львівщини Андрія Кавецького підозрюють в оборудках із земельними ділянками. Раніше його звинуватили у незаконній роздачі землі на території Зимноводівської сільради на суму 113 млн грн. У 2023 році посадовцю оголосили нову підозру.