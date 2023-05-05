Державна податкова служба звільнила керівництво головного управління ДПС у Львівській області. Про це 4 травня повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, ДПС відсторонила від роботи керівника податкової Андрія Флиса, який пропрацював на посаді близько п’яти місяців, звільнила заступника керівника та відсторонила ще двох заступників. Він додав, що підставою для такого рішення є підтверджені факти корупції їх підлеглих. Він не уточнив, кого саме з заступників звільнили, а кого відсторонили від посади, однак на сайті львівської податкової вказано, що заступниками Андрія Флиса є Василь Кресяк, Руслан Ганюк, Тарас Іванишин і Тарас Завада.

У прес-службі ГУ ДПС у Львівській області ZAXID.NET повідомили, що наразі не можуть підтвердити або спростувати інформацію, оскільки відповідні документи в управління ще не надходили. Державна податкова служба також офіційно про відсторонення львівського керівництва не повідомляла.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року тодішнього керівника головного управління ДПС у Львівській області Андрія Щербака відсторонили від посади, замість нього в. о. призначили Андрія Флиса. Згодом СБУ провела обшуки у керівників податкової служби Львівщини.

Своєю чергою, керівник ЛОВА Максим Козицький неодноразово звинувачував керівництво львівської податкової у зловживаннях з ПДВ. У квітні САП і НАБУ викрили на вимаганні хабара за розблокування податкових накладних керівницю одного з відділів ГУ Державної податкової служби у Львівській області. Крім цього, ДБР і СБУ викрили на хабарництві ревізорку-інспекторку одного з управлінь львівської податкової, яка вимагала та отримала 900 доларів хабара від підприємця за розблокування податкових накладних.