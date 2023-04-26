Посадовицю податкової затримали під час отримання хабара

ДБР спільно з СБУ викрили на хабарництві ревізорку-інспекторку одного з управлінь Головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Посадовиця вимагала та отримала 900 доларів хабара від підприємця за розблокування податкових накладних. Це вже друге таке затримання за тиждень.

«Раніше, в грудні 2022 року, податкові накладні цього підприємства були заблоковані у зв’язку із порушенням останнім законодавства. За хабар службовиця обіцяла, що допоможе вирішити питання щодо їх розблокування в Єдиному реєстрі податкових накладних», – повідомили в прокуратурі Львівщини.

Інспекторку податкової затримали одразу після отримання хабара

Як розповіли в ДБР та прокуратурі Львівщини, податківицю затримали «на гарячому» під час отримання 900 доларів США хабара від представника львівського підприємства.

Затриманій мешканці Львова повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). В разі, якщо її вину доведуть у суді, податківиці загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Слідчі скерували до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення її від посади.

Днями НАБУ та САП викрили на хабарництві начальницю одного з відділів головного управління податкової Львівщини. За версією правоохоронців, загальна сума отриманих нею хабарів – близько 200 тис. грн.