Чиновниці загрожує до восьми років в'язниці та конфіскація майна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру у вимаганні хабара начальниці одного з відділів головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Правоохоронці зазначили, що вона мінімум тричі незаконно отримувала гроші на загальну суму приблизно 200 тис. грн. У прес-службі САП у понеділок, 24 квітня, розповіли, що посадовиця впродовж лютого-квітня 2023 року вимагала хабарі за розблокування податкових накладних.

Жінці загрожує від трьох до восьми років в'язниці з конфіскацією майна.«Вартість розблокування службова особа оцінювала у 1,5% від суми розблокованих накладних. Зауважимо, що блокування податкових накладних негативно впливає на діяльність підприємств та організацій. Зокрема, блокування зупиняє розрахунки між контрагентами та унеможливлює відшкодування ПДВ, що сповільнює бізнес і призводить до втрати часу та репутації», – розповіли у прес-службі САП.

На відео, яке опублікувало НАБУ, чиновниця зазначила, що їй подарували коньяк та цукерки. Вона запевнила, що нічого не знає про гроші, які були в конверті.

Наразі триває досудове розслідування у справі. Детективи встановлюють всіх причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, що на хабарі затримали депутата Мурованської сільської ради від «Батьківщини» Ореста Дороша. Він надавав в оренду комунальну техніку без укладення офіційних договорів.