Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про довічне увʼязнення для працівників державних структур і народних депутатів за корупцію під час воєнного стану. Вона набрала 27648 голосів, хоча для розгляду достатньо і 25 тис.

Петицію 13 лютого зареєстрував Богдан Тарасюк. В тексті петиції він написав: «Під час війни державні службовці, які обкрадають населення нашої держави та наживаються на крові наших героїв мають сидіти довічно. Сподіваюсь, що цей вид покарання призупинить розкрадання та наживу на життях наших воїнів».

Відповідаючи на петицію,Зеленський повідомив, що у Верховній Раді наразі зареєстровано два законопроекти – під номерами 9029 (авторами яких є низка нардепів від «Європейської солідарності») і 9049 (автор – Георгій Мазурашу від «Слуги народу») – мета яких – серед іншого, посилити відповідальність посадовців за вчинення корупційних злочинів в умовах воєнного або надзвичайного стану.

«Водночас повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради України для розгляду під час опрацювання відповідних законопроектів», – зазначив президент.

Зауважимо, що наразі обидва законопроекти мають статус «Опрацьовується в комітеті».